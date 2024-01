Venezia: giunta approva interventi per 25 milioni nei pressi dell'Arsenale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto comporta un investimento di 25 milioni di euro - ha poi spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - già previsto in bilancio con finanziamento derivante dalle risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fa parte di uno stanziamento complessivo di 170 milioni di euro, sottoscritto da comune di Venezia, ministero della Cultura e ministero della Difesa, dei quali, quasi 105 milioni, saranno proprio destinati per il recupero dell'area dell'Arsenale in concessione alla Fondazione e gli altri 65 milioni per altri interventi in Città tra cui al Lido, a Forte Marghera, al Parco Bissuola e in altri luoghi che necessitano di importanti lavori di sistemazione e manutenzione. Un piano votato dal Consiglio comunale di Venezia", ha concluso. (Rev)