Romania: ministero Difesa, acquisteremo 200 missili Patriot per un miliardo di euro

22 luglio 2021

- Il ministero della Difesa della Romania acquisterà 200 missili per i sistemi Patriot, a un costo di 1,09 miliardi di euro, nell’ambito di un contratto stipulato con l’Alleanza. Lo ha reso noto lo stesso dicastero con un comunicato stampa. "Questa operazione dimostra che l'Alleanza dispone di soluzioni adeguate adatte alla situazione di sicurezza che stiamo affrontando nell'Europa orientale. Ritengo che questo progetto sia un successo, un modello di cooperazione tra alleati e un esempio di sviluppo delle capacità produttive per la difesa, che merita di essere replicato a livello europeo", ha affermato il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, citato nel comunicato. "La Romania adempie coerentemente agli impegni assunti in quanto Stato membro della Nato e dell'Ue e contribuisce all'attuazione di misure efficaci per scoraggiare qualsiasi aggressione verso l'area euroatlantica e per articolare una risposta adeguata alle sfide attuali e future", ha aggiunto il ministro. (Rob)