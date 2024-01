Roma: presidente Municipio Roma VI, solidarietà a don Coluccia per intimidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera don Coluccia è stato a Tor Bella Monaca per una delle sue azioni pastorali a contrasto della criminalità organizzata. In via dell'Archeologia, dove abbiamo posto un bambin Gesù, mentre svolgeva la sua attività assieme agli scout, all'Associazione Tor Più Bella e a Tiziana Ronzio, ignoti hanno appiccato il fuoco ai secchioni dell'immondizia che erano nelle immediate adiacenze". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. "Non saranno queste intimidazioni a fermare l'opera di don Coluccia né riusciranno a fermare la volontà di questa Amministrazione di mettere in campo qualsiasi strumento per fermare i 14 clan mafiosi che lavorano sul territorio - aggiunge Franco -. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a don Coluccia: continueremo a lottare per riportare la legalità a Tor Bella Monaca e a tutto il Municipio VI delle Torri", conclude. (Com)