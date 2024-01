Usa-Francia: Blinken sente omologa Colonna, focus su Gaza e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha condannato nuovamente gli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Le parti hanno anche discusso la situazione nella Striscia di Gaza, sottolineando la necessità di evitare una escalation del conflitto sul piano regionale, soprattutto in Libano e in Iran. Entrambi hanno ribadito l’importanza di minimizzare le perdite civili durante le operazioni militari israeliane, oltre a garantire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione. (Was)