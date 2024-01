Governo: Lega su Meloni, confermata piena sintonia nonostante fango

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall’Autonomia alle riforme, passando per il taglio delle tasse, il garantismo, la giustizia e la tolleranza zero per gli estremismi religiosi denunciati dalla Lega come accaduto a Monfalcone. Giorgia Meloni conferma a tutto campo la compattezza della maggioranza e la piena sintonia nonostante fango, attacchi e falsità”. E' quanto si legge in una nota della Lega dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. (Com)