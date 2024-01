Speciale energia: Bielorussia, Lukashenko nomina nuovo direttore della centrale nucleare di Ostrovets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha nominato Sergej Bobovich nuovo direttore della centrale nucleare di Ostrovets. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Sputnik". In precedenza, Bobovich ha ricoperto la carica di vicepresidente dell'azienda statale energetica Belenergo. Lukashenko ha esortato il nuovo direttore della centrale di "non stare nel suo ufficio e (...) entrare in dettagli", promettendo di sostenerlo nel suo lavoro. A sua volta, Bobovich ha affermato che la Bielorussia sta lavorando sulla costruzione dell'impianto a stretto contatto con Rosatom, società russa attiva nel settore di energia nucleare. "Credo che abbiamo un progetto di grande successo e andremo avanti", ha concluso Bobovich. (Rum)