Governo: Zanella (Avs), silenzio Meloni su Delmastro è grave

- “Il silenzio sulle responsabilità del sottosegretario Delmastro è grave perché nasconde un metodo di governo, quello di proteggere chi è fedele alla leader oltre ogni ragionevole limite. Stessa cosa vale per ‘assoluzione’ preventiva di Salvini nel caso Verdini. Non è un buon metodo per l’Italia”. Lo dichiara Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, in merito alla conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)