Cisgiordania: forze Israele, arrestati oltre 1.300 membri di Hamas da inizio conflitto

- Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno arrestato più di 2.600 palestinesi ricercati in Cisgiordania, tra cui oltre 1.300 affiliati al movimento islamista palestinese Hamas, dall'inizio del conflitto del 7 ottobre 2023. Lo hanno riferito le stesse Idf in una nota ufficiale, precisando di aver arrestato la scorsa notte 29 palestinesi ricercati in Cisgiordania. Qui, le forze israeliane stanno conducendo da oltre 30 ore un'operazione antiterrorismo nel campo profughi di Nur Shams, durante la quale hanno sequestrato diverse armi. (Res)