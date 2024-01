Lazio: Giunta approva piani di dimensionamento istituzioni scolastiche per anno 2024-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lazio ha approvato oggi la deliberazione concernente il "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024/25". L'atto è stato definito tenendo conto dei piani provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla direzione regionale competente, delle proposte di accorpamento degli Istituti scolastici del territorio formulate dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dei parametri indicati dal decreto ministeriale in materia e, infine, da quanto introdotto con il Decreto Milleproroghe 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023 che consente, nel Lazio e per il solo anno scolastico 2024/25, di intervenire con una riduzione di 20 autonomie scolastiche invece delle 37 inizialmente previste. (segue) (Com)