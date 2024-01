Lazio: Giunta approva piani di dimensionamento istituzioni scolastiche per anno 2024-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le procedure di dimensionamento - si legge nella nota della Regione Lazio - salvaguardano l'autonomia delle Istituzioni scolastiche ubicate nelle piccole isole, nelle zone particolarmente isolate e nei territori del cratere sismico del 2016 e non modificano l'identità storico culturale e territoriale delle istituzioni scolastiche coinvolte comportando unicamente lo spostamento delle sedi di dirigenza. Tutti i plessi scolastici rimarranno, infatti, funzionanti e operativi nei territori in cui sono collocati". Nello specifico gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica, così come definiti nella deliberazione, prevedono l'istituzione di 2 nuovi istituti comprensivi nella provincia di Frosinone, l'istituzione di un nuovo istituto di istruzione superiore nella provincia di Latina, di un nuovo istituto comprensivo nella provincia di Rieti e di uno nella provincia di Viterbo, e di 15 interventi nella Città metropolitana di Roma Capitale. (segue) (Com)