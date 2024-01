Governo: Magi (Più Europa), da Meloni vittimismo e zero risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Di certo non si poteva pretendere da Giorgia Meloni l’ammissione del proprio fallimento nel governare il Paese sull’immigrazione, sull’economia, sulla concorrenza, sulla selezione della sua classe dirigente e sui tavoli europei, ma la conferenza stampa di oggi è stata surreale. Sarebbe bastato un bagno di umiltà, e invece la nostra premier ha scelto la strada dell’arrampicata sugli specchi rivendicando risultati che non ci sono, sciorinando il solito vittimismo di questa destra, rispolverando la solita tesi complottista dei manovratori contro l’Italia e infarcendo di numerose e clamorose balle questo triste teatrino odierno. Per il 2024 Meloni ha scelto di prendere in giro gli italiani: non è un buon auspicio”. Lo afferma il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi. (Rin)