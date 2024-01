Migranti: Francia, Corte dei Conti invita governo a organizzare meglio espulsione stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia deve "organizzarsi meglio" nell'allontanamento degli stranieri perché solo una "piccola minoranza" di quelli che sono oggetto di un mandato di espulsione lascia effettivamente il Paese. Lo sostiene la Corte dei Conti francese in un rapporto sulla "politica di lotta contro l'immigrazione irregolare. Nel 2022 sono state emesse 153.042 misure di allontanamento in Francia, tra cui 134.280 obblighi di lasciare il territorio (Oqtf). Lo stesso anno, sono state espulse 11.406 persone, tra le quali ci sono stati 7.214 "allontanamenti forzati". Secondo la Corte dei conti sono stati eseguiti circa il 10 per cento degli Oqtf. Un tasso "molto debole", ha detto il presidente della Corte, Pierre Moscovici. Secondo il rapporto, la lotta all'immigrazione irregolare costa alla Francia 18 miliardi di euro all'anno. (Frp)