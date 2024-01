Governo: Rizzetto (Fd'I), Meloni guida l'Italia con serietà e autorevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato le parole pronunciate oggi in conferenza stampa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con riferimento alla responsabilità a cui siamo chiamati tutti noi della maggioranza. Un concetto che condivido e che rappresenta uno dei fondamentali del nostro percorso politico. Il premier sta affrontando la guida del governo con serietà e autorevolezza. L'Italia è tornata vincente sia a livello economico che in ambito internazionale". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. (Com)