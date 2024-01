Usa: assunzioni nel settore privato in aumento di 164 mila unità a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le assunzioni nel settore privato negli Stati Uniti sono aumentate a un ritmo più rapido del previsto a dicembre, aumentando di 164 mila unità rispetto al mese precedente. Lo afferma il dipartimento del Lavoro nel suo ultimo aggiornamento pubblicato oggi, secondo cui si tratta di un aumento sostanziale rispetto alle 101 mila assunzioni (riviste al ribasso) di novembre e migliore della stima di 130 mila del Dow Jones. A trainare l'aumento è stata una ripresa nel settore del tempo libero e dell’ospitalità, che ha visto 59 mila assunzioni. L’edilizia ha contribuito con 24 mila unità al totale, mentre la categoria degli altri servizi ne ha fatte registrare 22 mila e le attività finanziarie 18 mila. Solo poche categorie hanno registrato un ribasso nel corso del mese: tra queste il settore manifatturiero, in calo di 13 mila unità, e i servizi d'informazione e l’attività mineraria, entrambi in calo di 2 mila unità. “Stiamo tornando a un mercato del lavoro che è molto in linea con le assunzioni pre-pandemia”, ha affermato il capo economista dell’Adp, Nela Richardson. “Anche se i salari non hanno guidato la recente ondata d'inflazione, ora che la crescita salariale si è ritirata, qualsiasi rischio di una spirale salari-prezzi è quasi scomparso”, ha aggiunto. Dal punto di vista dimensionale, le aziende con meno di 50 dipendenti sono in testa alla classifica con 74 mila nuovi posti di lavoro. Geograficamente, la costa Ovest ha registrato un aumento di 109 mila mentre il Nordest ha aggiunto 94 mila posti di lavoro. (Res)