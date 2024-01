Germania: nel 2023 nuovo massimo storico per export armi a 12,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di armi della Germania hanno registrato nel 2023 un nuovo massimo storico, pari a 12,2 miliardi di euro. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, secondo cui il principale destinatario delle vendite è l'Ucraina. Nel Paese aggredito dalla Russia, la Germania ha infatti esportato armamenti per 4,44 miliardi di euro. In generale, il governo federale ha approvato l’export di armi da guerra per 6,44 miliardi di euro e di altro equipaggiamento per 5,76 miliardi di euro. Il totale del 2023 supera del 30 per cento il precedente record del 2021, pari a 9,35 miliardi di euro. Circa l'89 per cento del valore delle esportazioni di armi autorizzate dall’esecutivo tedesco nello scorso anno, ossia 10,84 miliardi di euro, riguarda Stati dell'Ue e della Nato o Paesi equivalenti (Giappone, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Singapore e Ucraina). (Geb)