Governo: Baldino (M5s), Meloni legittima pratiche da "Prima Repubblica"

- Le parole di Meloni "sulle accuse di familismo tradiscono l'adesione a quella convenzione propria della 'Prima Repubblica' che abbiamo denunciato sollevando il caso di parentopoli. Rispondendo a una domanda Meloni dice testualmente: 'Mia sorella è da 30 anni militante di Fratelli d'Italia, forse la dovevo mettere in una partecipata statale come fanno gli altri, l'ho messa a lavorare al partito mio', a voler ammettere che se ho un parente e faccio politica in qualche modo lo devo piazzare da qualche parte, che sia una partecipata o nel partito mio". Lo afferma, in una nota, Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, che prosegue: "Questo è esattamente quel messaggio tossico e distorto che nell'Italia dove si fa del merito un valore supremo non dovrebbe passare. È quel messaggio tossico che i milioni di giovani italiani senza le stesse opportunità di chi ha un parente con un nome importante rifiutano e che non dovrebbero mai ascoltare dal presidente del Consiglio". (Com)