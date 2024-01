Covid: Iss, buona corrispondenza tra dati decessi riportati da Regioni nel 2020 e rilevazione cause di morte Istat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una buona corrispondenza tra i dati sui decessi associati al Covid-19 raccolti durante il 2020 attraverso il flusso quotidiano dalle Regioni e Provincie Autonome e quelli rilevati dall’Istat attraverso l’analisi dei certificati di morte, disponibili da qualche mese. Lo afferma uno studio pubblicato nell’ultimo numero del Bollettino Epidemiologico Nazionale lo studio di un gruppo di ricercatori dell’Iss e dell’Istat. Questo studio presenta per la prima volta, a livello nazionale, il confronto per l’anno 2020 tra i dati di decesso rilevati dalla sorveglianza Covid-19 dell’Iss e i dati ufficiali delle cause di morte fornite annualmente dall'Istat. Sono state messe a confronto le notifiche riportate giornalmente nell’anno 2020 dalle Regioni/Province Autonome al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e i decessi individuati attraverso le denunce delle cause di morte relative allo stesso anno, pubblicati dall’Istat nel marzo 2023. Nei dati sulle cause di morte dell’Istat è possibile considerare sia i decessi la cui causa iniziale è stata attribuita al Covid-19 sia quelli in cui il Covid-19 era solo presente come concausa. Sebbene i due flussi siano costruiti con finalità diverse e utilizzino documentazione e criteri di individuazione delle cause di morte differenti, complessivamente l’analisi svolta, seppur esclusivamente descrittiva e a livello aggregato, evidenzia una buona corrispondenza dei dati. Il sistema di sorveglianza Iss, nato in una situazione di emergenza e popolato tramite le informazioni fornite dalle Regioni e Province Autonome, si è quindi rilevato uno strumento efficace e tempestivo nel cogliere un fenomeno così rilevante dal punto di vista dell’impatto sulla sanità pubblica, quale la mortalità attribuibile al Covid-19 in Italia. (segue) (Com)