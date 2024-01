Covid: Iss, buona corrispondenza tra dati decessi riportati da Regioni nel 2020 e rilevazione cause di morte Istat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, i due flussi messi a confronto presentano un buon accordo, con differenze percentuali minime nei periodi coincidenti con le due ondate principali (marzo/aprile e novembre/ dicembre) e più accentuate nel periodo estivo. Questa maggiore differenza in termini percentuali riscontrata nei mesi estivi è da attribuire alla bassa numerosità dei decessi verificatisi nel periodo. In termini assoluti, la prima ondata è stata caratterizzata da un numero di decessi riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Iss maggiore rispetto a quello riportato tra le cause di morte Istat (causa iniziale Covid-19). Una possibile spiegazione potrebbe essere che nella situazione emergenziale i certificati di morte, che devono essere compilati entro le 24 ore dalla constatazione del decesso, possono essere stati compilati senza disporre di tutte le informazioni necessarie per la diagnosi, incluse le analisi di laboratorio. Altro elemento da tenere in considerazione è che nelle fasi iniziali della pandemia poteva non essere chiaro ai medici come compilare i certificati di morte. (segue) (Com)