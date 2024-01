Covid: Iss, buona corrispondenza tra dati decessi riportati da Regioni nel 2020 e rilevazione cause di morte Istat (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’insieme di questi elementi può aver portato a una sottostima dei decessi attribuiti alla malattia da Covid-19 nel flusso della rilevazione Istat sulle cause di morte. La seconda ondata è stata invece caratterizzata da una maggiore segnalazione di decessi per Covid-19 nel flusso delle cause di morte dell’Istat rispetto al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Iss. Questa differenza potrebbe essere attribuita a una diversa valutazione da parte della sorveglianza dei decessi direttamente attribuibili al Covid-19. Facendo riferimento all’età al momento del decesso, i flussi sono sostanzialmente allineati, anche se si osserva che il numero dei decessi segnalati alla Sorveglianza Iss è leggermente superiore a quello dei decessi classificati come causa iniziale Covid-19 dalla rilevazione sulle cause di morte Istat in tutte le fasce d’età fino agli 80 anni. Dopo gli 80 anni si è osservata la situazione opposta. Si sottolinea tuttavia che il sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Iss non registra le concause del decesso, a differenza di quanto accade per la rilevazione Istat sulle cause di morte. Non è stato dunque possibile effettuare un confronto riguardo queste informazioni. Un altro limite da tenere in considerazione riguarda il fatto che, in mancanza dell’apposita autorizzazione da parte del Garante della Privacy, non è stato possibile analizzare i dati a livello individuale andando a effettuare un linkage tra i due flussi di dati. (Com)