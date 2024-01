Iraq: ministero Esteri condanna bombardamento a Baghdad, "è una pericolosa escalation"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri dell'Iraq ha espresso la sua "ferma condanna" per il raid aereo che ha colpito oggi un quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene filo-iraniane e a maggioranza sciita) a est della capitale irachena, Baghdad, causando la morte di due comandanti e numerosi feriti. Lo ha riferito il ministero degli Affari Esteri iracheno in un comunicato stampa, affermando che "l'attacco a un'unità di sicurezza legata al comandante in capo delle Forze armate e soggetta all'autorità dello Stato è una pericolosa escalation". "L'Iraq si riserva il diritto di adottare una posizione ferma e tutte le misure che scoraggino chiunque cerchi di danneggiare il suo territorio e le sue forze di sicurezza", si legge nella nota. (Irb)