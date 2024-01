Romania: premier Ciolacu, prevediamo che Pil cresca del 3,4 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 la Romania dovrebbe registrare una crescita economica del 3,4 per cento, la seconda più alta dell'Unione europea. Lo ha detto il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, all'inizio di una riunione del governo. Il 2024 sarà "l'anno degli investimenti", considerando che è stata stanziata "la cifra record" di 24 miliardi di euro, pari a oltre il 7 per cento del Pil. "Completeremo tutte le riforme su cui ci siamo impegnati e continueremo a raggiungere i traguardi fissati dal Pnrr. “Quest'anno gli investimenti contribuiranno per metà alla crescita economica. Nel 2024 ci concentreremo anche su misure per aumentare la produzione interna. Abbiamo due aree strategiche, l'edilizia e l'agricoltura, nelle quali investiremo massicciamente", ha affermato il primo ministro. La riforma dell'amministrazione pubblica sarà una delle priorità del suo mandato: "Il processo di riorganizzazione dei ministeri e delle istituzioni statali è in pieno svolgimento e ciò porterà una sostanziale riduzione delle spese. Porteremo i soldi risparmiati dove servono, cioè alla sanità e all'istruzione. L'anno 2024 deve continuare nella stessa direzione". (Rob)