Mar Rosso: rappresentante Algeria all'Onu, prevenire escalation per impedire "conflitto regionale"

- Il rappresentante permanente dell'Algeria presso le Nazioni Unite a New York, l'ambasciatore Amar Bendjama, ha sottolineato l'importanza di "prevenire l'escalation delle tensioni" nella regione del Mar Rosso per impedire lo scoppio di un conflitto regionale “le cui conseguenze non possono essere controllate". Durante un briefing del Consiglio di sicurezza Onu sulla situazione nel Mar Rosso, alla luce dei numerosi attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali dirette o legate ad Israele, Bendjama ha dichiarato che “è necessario astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa aggravare la tensione in Yemen e compromettere gli importanti sforzi compiuti dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite nella regione". Secondo l'inviato algerino, i recenti sviluppi nel Mar Rosso devono essere analizzati “in un quadro regionale globale” dando "prova di moderazione per evitare l'escalation delle tensioni”. Nel suo intervento, dopo aver sottolineato l'impegno dell'Algeria nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, Bendjama ha confermato che la responsabilità di garantire la sicurezza marittima "ricade soprattutto sui paesi vicini alle coste, perché sono i più preparati a garantire la sicurezza di queste rotte marittime essenziali". (Ala)