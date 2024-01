Autonomia: Calderoli, bene parole Meloni, servirà a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato le parole odierne, pronunciate nella conferenza stampa di fine anno, dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’Autonomia regionale differenziata". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Bene ha fatto il presidente Meloni a rimarcare che l’Autonomia non toglie niente a nessuno, non toglie ad una Regione per dare ad un’altra, ma permetterà alle Regioni virtuose nel gestire le proprie competenze di ottenerne di ulteriori, innescando un meccanismo di responsabilizzazione e potrà rappresentare un volano di crescita e sviluppo per il Mezzogiorno - prosegue l'esponente dell'esecutivo -. Ha detto bene il presidente Meloni: l’autonomia rafforzerà le competenze, le responsabilità e le virtuosità delle singole Regioni. Avanti con l’Autonomia che tra meno di due settimane, dal 16 gennaio, sarà in Aula al Senato: avanti con una riforma che, come ha sottolineato Giorgia Meloni, farà bene da Nord a Sud".(Rin)