Slovacchia: Danko (Sns) raccoglie firme per candidatura a elezioni presidenziali

- Il presidente del Partito nazionale slovacco (Sns) Andrej Danko ha cominciato a raccogliere firme per una possibile candidatura alle elezioni presidenziali. Lo ha reso noto Danko all’agenzia di stampa “Tasr”, pur precisando che non ha ancora compiuto un annuncio ufficiale di candidatura e che si tratta di una “prova”. “Sono pronto a colloqui entro la coalizione (di governo) e con (il candidato presidenziale) Stefan Harabin”, ha spiegato. Danko ha ribadito che per l’Sns il miglior candidato alla presidenza è l’attuale premier Robert Fico e che, se quest’ultimo diventasse presidente, l’Sns sosterrebbe un governo guidato dal leader di Voce-Socialdemocrazia (Hlas) Peter Pellegrini. (Vap)