Speciale difesa: Nato, ordinati all’azienda tedesca Comlog mille missili Patriot

- La Nato ha ordinato all’azienda per la logistica tedesca Comlog mille missili Patriot, che verranno prodotti in Germania. La società fornirà anche i pezzi di ricambio e i sistemi di prova. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, per il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la commessa da 5,5 miliardi di euro è un segno della forza dell’Alleanza atlantica. L’ex primo ministro norvegese ha aggiunto: “Gli attacchi della Russia con missili e droni contro i civili, le città e i villaggi dell’Ucraina mostrano quanto sia importante una moderna difesa aerea”. Secondo il segretario generale della Nato, l’aumento della produzione di munizioni ha “un significato decisivo” per la sicurezza della popolazione in Ucraina e negli Stati membri dell’Alleanza atlantica. Comlog è una joint venture tra i gruppi per la difesa Mbda (Francia, Regno Unito, Italia) e Raytheon (Stati Uniti). (Geb)