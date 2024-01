Imprese: Francia, Carrefour non venderà più i prodotti della Pepsico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia Carrefour, gruppo attivo nella grande distribuzione, smetterà di vendere i prodotti del gruppo statunitense PepsiCo, come la bevanda Pepsi, a causa di un "aumento dei prezzi inaccettabile". Lo ha annunciato un portavoce della società. Ad ottobre PepsiCo ha reso noto che applicherà dei prezzi "modesti" quest'anno. Non è ancora sicuro però che i prodotti già presenti nei negozi di Carrefour verranno ritirati ma l'azienda ha previsto di mettere dei cartelli per informare i clienti di questa scelta. (Frp)