Bielorussia: Lukashenko nomina nuovo ministro dell'Economia

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha nominato Yuri Chebotar nuovo ministro dell'Economia bielorusso, esortandolo a "non mentire e fornire informazioni precise" sullo stato economico del Paese. A renderlo noto è stato l'ufficio stampa di Lukashenko. "Diremo tutto onestamente e francamente, in modo che non siamo rimproverati per le prossime elezioni presidenziali tra un anno (...) Pertanto, quest'anno sarà speciale. E al centro di tutto, come dico spesso, c'è l'economia", ha detto Lukashenko. Il nuovo ministro ha evidenziato che il compito principale per la Bielorussia nel nuovo anno sarà il settore degli investimenti. Inoltre, il funzionario ha aggiunto che l'economia nazionale si sta adottando alle nuove sfide, avendo finito il 2023 con "risultati positivi". (Rum)