India: Gruppo Adani incrementa capitalizzazione di mercato dopo decisione Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dieci società quotate del Gruppo Adani hanno incrementato la capitalizzazione di mercato di 645 miliardi di rupie (oltre sette miliardi di euro) ieri, dopo la decisione della Corte suprema indiana di lasciare l’inchiesta Adani-Hindenburg in carico all’ente di vigilanza sui mercati finanziari, il Securities and Exchange Board of India (Sebi). La capitalizzazione di mercato complessiva è salita a 15.110 miliardi di rupie e il patrimonio della famiglia di Gautam Adani, il magnate cui fa capo il gruppo, a 9.370 miliardi di rupie, al di sopra dei 9.280 miliardi di rupie della famiglia di Mukesh Ambani, cui fa capo il conglomerato Reliance Industries. Lo riferisce il quotidiano economico “Business Standard”. (segue) (Inn)