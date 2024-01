Medio Oriente: attesa per un messaggio dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito informativo dello Stato islamico “Al Furqan” pubblicherà a breve un messaggio audio. Lo ha fatto sapere lo stesso “Al Furqan”. L’annuncio avverrà in un momento turbolento in Medio Oriente. Ieri, 3 gennaio, un attentato avvenuto a Kerman, in Iran, vicino al cimitero dove è sepolto l’ex comandante dei pasdaran, il generale Qassem Soleimani, ha provocato la morte di 84 persone. L’attentato non è stato al momento rivendicato, ma il modus operandi ricorda gli attacchi terroristici perpetrati dallo Stato islamico. (Res)