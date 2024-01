© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'immigrazione Giorgia Meloni fa la furba, non si confronta con l'enorme fallimento delle sue politiche, dimostrato dai numeri degli arrivi irregolari e delle morti in mare". Lo scrive su X Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria del Partito democratico. "Ma il meglio di sé lo fornisce sul Piano Mattei su cui non dice nulla, perché non c'è nulla da dire", conclude. (Rin)