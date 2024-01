Concorrenza: Nevi (FI), conciliare esigenze imprese con richieste Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla concorrenza, “come ha già sottolineato più volte il nostro leader Antonio Tajani, dobbiamo trovare una soluzione. Non è facilissimo, perché chiaramente noi chiediamo con forza al governo di tenere insieme le ragioni di chi ha fatto investimenti e ha un'impresa avviata con quelle di un'Europa che spinge per una maggiore concorrenza". Lo ha detto il portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri, Raffaele Nevi, intervenendo alla trasmissione "Radio anch'io". "Ecco, trovare un equilibrio tra queste due esigenze è fondamentale per, da un lato, salvaguardare il nostro sistema imprenditoriale che è assolutamente fondamentale e dall'altro per aprire ad una maggiore concorrenza, che porta sempre miglioramenti anche per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati. Forza Italia è da sempre il partito della concorrenza e del mercato, quindi non saremo certo noi a fare battaglie di retroguardia e superate, però bisogna farlo bene perché altrimenti si rischia di svendere il nostro patrimonio anche imprenditoriale", ha concluso.(Rin)