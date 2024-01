Spagna: smantellata rete criminale dedita a vendita illegale di cuccioli cane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale spagnola ha smantellato un'organizzazione criminale dedita all'importazione, all'allevamento e alla vendita illegale di cuccioli di cane di diverse razze provenienti dall'Europa dell'est. Durante l'operazione, sono stati salvati più di cento animali e sono stati trovati i resti scheletrici di altri cani sottoposti a eutanasia. Secondo quanto riferito in un comunicato, gli agenti hanno arrestato otto persone nelle province di Madrid e Girona in quanto presunti responsabili dei reati di maltrattamento continuato di animali, frode, falsificazione di documenti e appartenenza a organizzazione criminale. Gli animali venivano importati da Paesi dell'Europa orientale come Slovacchia e Ungheria e trasportati su strada con viaggi di oltre 15 ore, durante i quali i cuccioli viaggiavano in condizioni di sovraffollamento. Una volta arrivati in Spagna, venivano venduti tramite falsa documentazione. Un veterinario di fiducia era incaricato di timbrare le schede, dando così un aspetto legale ai documenti. L'organizzazione criminale vendeva gli animali attraverso un sito web e attraverso piattaforme di e-commerce. (Spm)