Governo: Meloni, qualcuno pensava di dare le carte, lobbisti e affaristi non mi spaventano

- “In questa nazione qualcuno ha pensato di poter dare le carte ma in uno Stato normale questo non può accadere. L’ho visto accadere, ho visto gli attacchi ma non sono una persona che si spaventa facilmente. Preferisco cento volte andare a casa”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. Lobbisti e affaristi “hanno a che fare con la persona sbagliata perché non mi indirizzano le scelte”, ha concluso.(Rin)