Speciale difesa: Weber (Ppe), necessaria una sorta di economia di guerra per gli armamenti

- L'Ue ha bisogno di “una sorta di economia di guerra, con tutta l'attenzione alla terminologia, per gli armamenti”. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke. Il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha aggiunto che “la Germania e l'Europa devono diventare capaci di difendersi in pochi anni”. Il presidente del Ppe ha, infine, evidenziato la necessità di progetti comuni per la difesa tra gli Stati membri: “Il fatto che gli europei non siano riusciti a produrre e fornire munizioni all'Ucraina come promesso nel 2023 dimostra drammaticamente la necessità di agire”. (Geb)