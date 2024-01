Speciale difesa: Gaza, si intensificano scontri nel centro e sud, forze Israele uccidono almeno 6 membri di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono intensificati i combattimenti delle Forze di difesa d'Israele (Idf) contro il movimento islamista palestinese Hamas nel centro e nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito oggi le stesse Idf in una nota ufficiale, spiegando di aver ucciso cinque membri di Hamas a Khan Younis, nel sud della Striscia, dove un aereo da caccia dell'Aeronautica israeliana ha anche colpito un deposito di armi attribuito ad Hamas. Nel centro di Gaza, a Deir al Balah, la 98esima Divisione delle Idf ha diretto un attacco aereo contro un edificio usato da Hamas come postazione di lancio di missili anticarro, si legge nella nota. Nella stessa area, un presunto membro di Hamas è stato ucciso dalle Idf in un attacco aereo separato. Ad Al Bureij, sempre nel centro di Gaza, la Brigata Golani ha localizzato diversi lanciatori di razzi a lungo raggio. Nel frattempo, la Marina israeliana ha continuato ad attaccare la costa di Gaza, uccidendo nellun numero non precisato di membri di Hamas. (Res)