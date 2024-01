Speciale difesa: Cingolani (Leonardo) invoca una riforma dell’industria europea troppo frammentata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea dovrebbe riformare la propria industria della difesa, che è troppo frammentata. E’ l’opinione espressa dall’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, al quotidiano “Financial Times”. La guerra in Ucraina è servita come una “sveglia” per l’industria, e i governi degli Stati membri dell’Ue dovrebbero acconsentire a rinunciare a “un po’ della loro sovranità nazionale”. “Un sistema frammentato in cui ognuno dei 27 Paesi dell’Ue investe nei propri carri armati e caccia non funziona”, ha spiegato Cingolani. “Se ci sono molte compagnie che investono su differenti piattaforme, l’investimento medio in ciascuna piattaforma sarà basso”, ha avvertito l’Ad di Leonardo, precisando che gli Stati Uniti “si concentrano su poche piattaforme con grandi investimenti”. Cingolani ha anche criticato i regolamenti troppo stringenti dell’Ue, avvertendo che un’attenzione eccessiva su “principi e regole della concorrenza” rischia di creare un’industria in cui le imprese europee non possono avere successo “né individualmente, né insieme”. L’aumento dei prezzi energetici, la normazione sulle emissioni e il costo del lavoro in Europa rispetto a Usa e Cina potrebbero pesare molto sull’industria della difesa del continente, con gli investitori che “andrebbero altrove”. (Rel)