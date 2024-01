Speciale difesa: Crosetto, mai parlato di limitata disponibilità armamenti della Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero precisare che mai ho dichiarato quanto riportato dal quotidiano ‘Il Foglio’ nell’edizione del 3 gennaio 2024 e poi ripreso da alcuni organi di stampa, in merito a una limitata disponibilità di armamenti da parte della Marina militare". È quanto ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto attraverso una nota. "È falso anche quanto riportato da altri quotidiani secondo cui io avrei affermato, sempre nell’ambito di miei interventi presso la Commissione della Difesa, che la Marina militare dispone solo di 63 missili. Invito i giornalisti a leggere i verbali della commissione: non troveranno riscontro di quanto da loro falsamente riportato. Non so se il giornalista abbia avuto un’informazione sbagliata da chi ha ascoltato il mio ragionamento senza prestare la dovuta attenzione”, ha aggiunto il ministro. “Nell’occasione, ho invece spiegato cosa significa essere impegnati in una zona complicata come è oggi il Mar Rosso, anche solo per difendere se stessi, raccontando i colpi che in un solo giorno ha dovuto sparare una nave americana per difendersi”, ha concluso Crosetto. (Res)