Milano: Granelli, sgomberata l'area occupata di via Bazzi 12 in zona Bocconi

- Oggi assessorato e area ambiente, assessorato sicurezza, polizia Locale, del Comune di Milano insieme a Nuir e Amsa, con la collaborazione di RFI, hanno effettuato un intervento di sgombero e messa in sicurezza nell'area di via Bazzi 12, zona Bocconi. Lo annuncia su Facebook l'assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli, sottolineando che si tratta di un'area privata, di proprietà di persone irreperibili da tempo "e già condannate per inquinamento ambientale grave. Ci avevano segnalato il problema il Municipio 5 e la vicina scuola. Negli anni scorsi il Comune era già dovuto intervenire a proprie spese per le analisi ambientali e primi interventi a tutela della salute pubblica, rimuovendo tra l'altro tutto l'amianto ed effettuando alcune demolizioni". La messa in sicurezza e i controlli disposti dalla Polizia Locale, spiega Granelli, cercheranno di prevenire nuove occupazioni, che oltre che essere degradanti per gli occupanti creano problemi di sicurezza, e di rischio crolli, oltre che di generazione di rifiuti e di igiene. Nel frattempo stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione definitiva al problema, che pur essendo in area privata, rende necessari interventi sostitutivi da parte dell’Amministrazione comunale a tutela di tutti". "Il Comune farà il più possibile ancora nei prossimi mesi per trovare una soluzione definitiva. Intanto con oggi abbiamo fatto un passo avanti per la sicurezza delle persone, dei luoghi e della vicina scuola", conclude. (Com)