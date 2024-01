Violenza donne: Piantedosi, grazie a nuova legge 31enne arrestato in flagranza differita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arrestato in flagranza differita un 31enne accusato di atti persecutori nei confronti di una ex collega", scrive su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "La vittima aveva denunciato alla Polizia postale di aver ricevuto gravi minacce, anche a mezzo mail: 'La tua fine è vicina' e 'pensati morta' alcuni dei messaggi inviati dall’uomo. Grazie alla legge voluta da me e dai ministri Roccella e Nordio, che ha reso più efficace l’attività di contrasto alla violenza di genere, il soggetto è stato assicurato alla giustizia", conclude. (Rin)