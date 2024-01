Europee: Meloni, non sono preoccupata, non sarà competizione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono preoccupata per le elezioni europee che tendono ad evidenziare differenze dei partiti. Ma per me sono un valore aggiunto, senza che diventi una competizione interna”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Non mi pare ci sia la volontà di alcuno di sottomettere la tenuta del governo ad interessi di partito legati alla questione elettorale” in vista delle europee, ha aggiunto. (Rin)