Bielorussia-India: Lukashenko, le nostre relazioni “sono peggiorate”

- Le relazioni tra la Bielorussia e l'India “sono peggiorate”. Lo ha affermato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, che ha nominato oggi il nuovo ambasciatore bielorusso a Nuova Delhi, Mikhail Kasko. "Non posso dire di essere soddisfatto dello stato delle cose nelle relazioni bielorusso-indiane", ha dichiarato Lukashenko, ripreso dall'agenzia di stampa "Belta". In precedenza, Lukashenko ha incaricato il ministero degli Esteri bielorusso di sviluppare un piano di cooperazione con l'India, sottolineando che Minsk ha bisogno "non di viaggi turistici, ma di soluzioni a problemi specifici". (Rum)