- “Non sappiamo quale sarà lo sviluppo dell’economia italiana nel 2024: la crescita stimata, e questo è un buon dato, è superiore alla media europea”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Io non sono per aumentare le tasse ma per il taglio della spesa pubblica”, ha aggiunto. (Rin)