Sardegna: a rischio l'assistenza offerta dalle guardie mediche

- In Sardegna si profila una sfida cruciale per il futuro dell'assistenza sanitaria offerta dalle guardie mediche. Due visioni divergenti si scontrano, mettendo a rischio la continuità assistenziale nell'isola. La Regione propone una ristrutturazione del servizio, ma i medici, guidati dal Sindacato Medici Italiani, lanciano l'allarme e parlano di rischio per la salute dei sardi. L'11 gennaio sarà una data chiave, quando l'assessore alla Sanità Carlo Doria incontrerà i sindacati per cercare una sintesi sull'accordo integrativo dei medici di medicina generale. Al centro del dibattito, c'è il delicato capitolo della continuità assistenziale, con il rischio concreto di chiusure delle guardie mediche. Il progetto dell'assessore, secondo il Sindacato Medici Italiani, mette a rischio il servizio, riducendo drasticamente il numero di guardie mediche attive. Luciano Congiu, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Medici Italiani, sottolinea che la proposta "smantella il servizio" e lo definisce "completamente irrazionale". (segue) (Rsc)