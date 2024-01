Vaticano: il governatore del Lazio Rocca incontra Papa Francesco "è fonte ispirazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato stamattina in Vaticano Papa Francesco. In una nota pubblicata sui social network Rocca afferma: "È sempre una fonte di grande ispirazione il dialogo con il Santo Padre, da cui emergono parole e concetti capaci di promuovere una società più giusta. Lato nostro, come Regione, ho espresso a Papa Francesco l'impegno concreto per sostenere i più vulnerabili, ridare loro dignità e costruire una rete che sostenga le troppe fragilità sociali".(Rer)