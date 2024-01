Milano: Rocca (Fd'I), bene i tornelli anti evasione in metro ma vedremo nel concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre "la sinistra milanese è divisa davanti ai nuovi tornelli anti evasione in metropolitana, tra chi plaude e giudica il provvedimento definito addirittura di destra, occorre osservare e guardare in faccia la realtà ovvero se insieme ai nuovi tornelli sono previsti maggiori controlli sui mezzanini delle fermate della metropolitana e sulle linee di superficie, per contrastare: le intrusioni delle famigerate borseggiatrici, l'ingresso in metro di due/tre persone a biglietto, a danno di chi lo paga veramente, spesso costretto a subire l'ingiustizia per non essere minacciato e aggredito, l'utilizzo improprio dell'accesso riservato alle persone diversamente abili e le violenze verbali e anche fisiche al personale ATM". Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano. I nuovi tornelli "da soli non possono affrontare in modo efficace i problemi elencati, sono necessari più controlli per avere linee metropolitane e mezzi di superficie a passo con i tempi e con le altre città europee. I mezzi pubblici milanesi devono essere più sicuri e decorosi", conclude il consigliere. (Com)