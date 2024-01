Iraq: premier Sudani convoca d’urgenza Consiglio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e comandante in capo delle Forze armate dell’Iraq, Muhammad Shiaa al Sudani, ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale dopo il raid aereo che ha colpito oggi un quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene filo-iraniane e a maggioranza sciita) a est della capitale irachena, Baghdad. Almeno due alti ufficiali delle Pmu sono morti nell’attacco. Tra le vittime vi è Abu Taqwa al Saidi, vicecomandante delle operazioni delle Pmu a Baghdad e comandante dell'ex 12esima Brigata della milizia sciita irachena Harakat Hezbollah al Nujaba (Movimento dei nobili del partito di Dio). Nel frattempo, si registrano intensi movimenti delle forze di sicurezza a protezione della Zona verde, la cittadella fortificata di Baghdad dove hanno sede le istituzioni e le ambasciate straniere, in particolare vicino alla rappresentanza diplomatica Usa. “Sabereen News”, piattaforma mediatica vicina alle Pmu, parla di “brutale aggressione Usa” e riferisce di “almeno sei elicotteri statunitensi in volo sopra la capitale Baghdad”. (Irb)