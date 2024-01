Germania: Merkel non sarà presente al funerale di Schaeuble

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, non parteciperà al funerale di Stato del suo ministro delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, che verrà celebrato presso la chiesa evangelica di Offenburg nella giornata di domani 5 gennaio. È quanto comunicato dall’ufficio della stessa Merkel, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. L’ex presidente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) sarà invece presente alla commemorazione di Schaeuble in programma per il 22 gennaio nell’aula del Bundestag, dove il suo compagno di partito è stato deputato ininterrottamente dal 1972 alla scomparsa il 26 dicembre scorso. Alla cerimonia al Parlamento federale, di cui l’esponente dalla Cdu è stato presidente dal 2017 al 2021, parteciperanno le massime cariche istituzionali della Germania, tra cui il capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier. Saranno inoltre presenti ospiti stranieri come il presidente francese, Emmanuel Macron, che terrà un discorso. Al funerale a Offenburg vi sarà Friedrich Merz, presidente della Cdu e storico rivale di Merkel. L’ex cancelliera tedesca ha ricordato Schaeuble come un “maestro politico”. Come nota “Der Spiegel”, nonostante gli anni di intensa collaborazione, Merkel non aveva con Schaeuble un rapporto di amicizia personale. (Geb)