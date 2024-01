© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo sia stato un errore sottoscrivere la modifica del Mes, sapendo che non c’era una maggioranza in Parlamento per ratificare questa modifica”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. (Rin)