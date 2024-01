Roma: domani a Frascati fiaccolata contro violenze, Cangemi (Lega) "mi unirò a cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Frascati, in provincia di Roma, alle 18 si terrà una fiaccolata "per esprimere il dissenso a tutti i tipi di violenza". Lo riferisce in una nota il vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi della Lega. "La comunità di Frascati sarà in piazza per ricordare che episodi come quello del 30 dicembre scorso, dove per una lite tra senza tetto un uomo ha perso la vita, non devono accadere mai più - spiega Cangemi -. Frascati, grazie alle tante opere di solidarietà sia laiche che religiose, è diventata una città simbolo di accoglienza e tutti i suoi abitanti vogliono, a giusta ragione, che non venga ricordata per episodi di cronaca nera. Mi unisco al coro silenzioso contro ogni forma di violenza e di degrado e confido nel ripristino veloce della legalità". (Com)