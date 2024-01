Nigeria: certificati falsi, governo sospende titoli di studio conseguiti in altri Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria ha annunciato la sospensione dell’accreditamento dei titoli di studio a più Paesi, tra cui Kenya e Uganda. Ciò avviene pochi giorni dopo che il governo di Abuja ha sospeso l’accreditamento dei titoli di studio dei vicini Benin e Togo, nel tentativo di arginare il racket dei certificati falsi. "Non ci fermeremo solo al Benin e al Togo. Estenderemo la rete a Paesi come l’Uganda, il Kenya e persino il Niger, dove tali istituzioni sono state create", ha detto il ministro dell'Istruzione, Tahir Mamman, in un'intervista al canale televisivo nigeriano "Channels". La nuova direttiva rientra negli sforzi per fermare le qualifiche fraudolente provenienti da istituti di laurea stranieri, a seguito di una denuncia del quotidiano "Daily Nigerian". Il giornalista Umar Audu, in un'inchiesta sotto copertura, ha rivelato come in meno di due mesi sia riuscito a conseguire una laurea quadriennale presso un'università del Benin, grazie a quella che ha definito una "catena criminale che dovrebbe essere arrestata". In seguito all'inchiesta il governo della Nigeria ha avviato un'indagine formale nei confronti dei ministeri e delle agenzie responsabili dell'accreditamento dei titoli accademici ottenuti all'estero. (Res)